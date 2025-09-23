Oscar Green per le cialde dolcificate al miele
Sant’Elpidio a Mare, 23 settembre 2025 – Ha 19 anni, è al quinto anno dell’istituto professionale ‘Tarantelli – Urbani’, indirizzo enogastronomico e Roberto Di Chiara ha una grande passione per il mondo dell’agricoltura, dell’apicoltura in particolare (risiede con la famiglia a Sant’Elpidio a Mare ma l’azienda agricola ‘Luca Di Rosa’ è a Fermo) e lo vive con lo spirito delle nuove generazioni, con un occhio alla tradizione e un altro a innovazione, creatività e a nuove visioni di questi mestieri. Prova ne è che Roberto Di Chiara è stato premiato (unico riconoscimento per il fermano) con l’ Oscar Green da Coldiretti Giovani Impresa, nella sezione ‘Impresa digitale e sostenibile’ per aver ideato, e brevettato, cialde da infuso già dolcificate con il miele delle proprie api: un sistema innovativo di confezionamento di cialde o capsule compostabili e riciclabili per prodotti alimentari quotidiani come tè, caffè, orzo, tisane, sfruttando le caratteristiche del miele, che riduce l’impiego di materiali inquinanti e l’utilizzo di conservanti chimici grazie alle capacità naturali del miele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
