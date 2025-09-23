Oscar 2026 | l' Italia sceglie Familia di Francesco Costabile film tratto da una storia vera

L'Italia scommette su un giovane, il regista Francesco Costabile, con la sua opera seconda, ispirata alla vera storia di Luigi Celeste. Sarà Familia, opera seconda del regista calabrese Francesco Costabile, il prescelto per rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar 2026 per il miglior film in lingua non inglese. Il film è stato scelto dal Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, riunitosi oggi per votare il titolo che proseguirà il percorso verso gli Oscar, puntando a entrare nella shortlist che verrà annunciata il 16 dicembre. Familia ha battuto candidati ben più popolari come i campioni d'incassi FolleMente di Paolo Genovese e Diamanti di Ferzan Ozpetek o il documentario su Napoli di Gianfranco Rosi Sotto le nuvole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

