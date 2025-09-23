Oscar 2026 | l' Italia sceglie Familia di Francesco Costabile film tratto da una storia vera
L'Italia scommette su un giovane, il regista Francesco Costabile, con la sua opera seconda, ispirata alla vera storia di Luigi Celeste. Sarà Familia, opera seconda del regista calabrese Francesco Costabile, il prescelto per rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar 2026 per il miglior film in lingua non inglese. Il film è stato scelto dal Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy, riunitosi oggi per votare il titolo che proseguirà il percorso verso gli Oscar, puntando a entrare nella shortlist che verrà annunciata il 16 dicembre. Familia ha battuto candidati ben più popolari come i campioni d'incassi FolleMente di Paolo Genovese e Diamanti di Ferzan Ozpetek o il documentario su Napoli di Gianfranco Rosi Sotto le nuvole. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: oscar - italia
Tuffi, Oscar Bertone: “Mondiale indimenticabile per l’Italia. Alzeremo i coefficienti a Pellacani”
Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia
Oscar di Bilancio 61, trasparenza e sostenibilità in tour per l’Italia
Ho una notizia che mi rende davvero orgogliosa: il film L’amore che ho, in cui ho interpretato il ruolo di Rosa Balistreri, è stato iscritto fra i 24 titoli italiani in lizza per scegliere quale rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026, nella categoria International Feature F - facebook.com Vai su Facebook
Oscar 2026: l'Italia sceglie Familia di Francesco Costabile, film tratto da una storia vera; “Familia” è il candidato italiano agli Oscar 2026; Familia di Costabile è il candidato italiano agli Oscar.
Oscar 2026: l'Italia sceglie Familia di Francesco Costabile, film tratto da una storia vera - L'Italia scommette su un giovane, il regista Francesco Costabile, con la sua opera seconda, ispirata alla vera storia di Luigi Celeste. Segnala movieplayer.it
Oscar 2026, ‘Familia’ di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia - Sarà 'Familia' di Francesco Costabile il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2026 nella selezione per la categoria International Feature Film Award. lapresse.it scrive