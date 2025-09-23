Oscar 2026 i candidati come miglior film internazionale di ogni Paese
È iniziata la corsa agli Oscar 2026 con le prime candidature per i migliori film internazionali. Già varie nazioni hanno infatti selezionato il lungometraggio con cui sperano di entrare in nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards. Considerando anche i dati del 2025, quando a Los Angeles si presentarono ben 86 Paesi, Deadline ha ipotizzato che quest’anno il numero non dovrebbe essere molto differente, tanto da fermarsi fra 80 e 90 candidature. Sono ammessi tutti i progetti usciti nelle sale cinematografiche dello Stato di riferimento per almeno sette giorni nel periodo compreso fra il primo ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 e con almeno il 51 per cento dei dialoghi non in inglese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
