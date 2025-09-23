Oscar 2026 Familia rappresenterà l’Italia alla 98esima edizione

Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’ Italia agli Oscar 2026. Per la 98esima edizione degli Academy Awards, il comitato dell’Anica ha infatti scelto di candidare nella categoria del miglior film internazionale il lungometraggio con Francesco Di Leva, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi e Tecla Insolia. Presentato nella sezione Orizzonti dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2024, ha colpito grazie alla sua intensità drammatica e allo sguardo lucido con cui affronta il tema delle radici familiari e dell’identità culturale. Per il regista, già noto per Una femmina del 2022, è la prima volta nella corsa agli Oscar in carriera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

