Oscar 2026 ‘Familia’ è il candidato italiano
Roma, 23 settembre 2025 – Sarà ‘Familia’ di Francesco Costabile il film che rappresenterà l'Italia alla 98esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award. Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli, ha votato Familia. Il film concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota 16 dicembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
