Oscar 2026 ‘Familia’ di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia

Sarà ‘Familia’ di Francesco Costabile il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026. Lo ha deciso l’Anica. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oscar 2026, ‘Familia’ di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia

In questa notizia si parla di: oscar - familia

Ben Affleck e Matt Damon mentre chiamano i loro familiari dopo aver vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale per #WillHuntingGenioRibelle (1998) - facebook.com Vai su Facebook

“Familia” è il candidato italiano agli Oscar 2026 - Ecco il film selezionato dalla commissione nominata dall’Anica per rappresentare il nostro Paese ai premi dell’Academy, assegnati il 15 marzo 2026 a Los Angeles ... repubblica.it scrive

Oscar 2026, 24 film italiani in corsa. Ci sono anche Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa e Diamanti di Özpetek - In corsa anche Familia di Francesco Costabile, persona non binaria già regista di Una femmina, e Fuori di Mario Martone, con Elodie e Matilda De Angelis al fianco di Valeria Golino. Da gay.it