Oscar 2026 ‘Familia’ di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia

23 set 2025

Sarà ‘Familia’ di Francesco Costabile il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026. Lo ha deciso l’Anica. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

