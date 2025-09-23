Oscar 2026 ‘Familia’ di Francesco Costabile è il candidato italiano

Roma, 23 settembre 2025 – Sarà   ‘Familia’ di Francesco Costabile il film che rappresenterà l'Italia alla 98esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award. Per il giovane regista calabrese, autore del film ‘Una femmina’, si tratta della prima volta nella corsa agli Oscar, un traguardo importante che proietta Costabile tra i nomi più interessanti della nuova scena autoriale italiana. ‘Familia’ concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota 16 dicembre 2025. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 22 gennaio 2026, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar  si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

