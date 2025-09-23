Oscar 2026 | Familia di Francesco Costabile è il candidato italiano per il Miglior Film Internazionale

Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026: il film già premiato a Venezia e ai David, con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi e Francesco Di Leva, è stato scelto per la corsa al Miglior Film Internazionale. L’Italia ha scelto Familia di Francesco Costabile per rappresentare il Paese nella corsa all’ Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale. La decisione è arrivata dopo la riunione del comitato di selezione all’ Anica, che ha preferito il film ad altri ventitré titoli tra cui Diamanti di Ozpetek e Fuori di Martone. È una candidatura che premia un’opera forte, capace di parlare al grande pubblico senza perdere intensità autoriale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

