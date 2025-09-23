Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella riunione del comitato di selezione che si è svolta oggi . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Oscar 2026, Familia di Costabile è il film candidato italiano