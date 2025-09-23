Oscar 2026 Familia di Costabile è il film candidato italiano
Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Familia di Francesco Costabile è il film che l’Italia candida alla selezione per l’Oscar come miglior film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli, nella riunione del comitato di selezione che si è svolta oggi . 🔗 Leggi su 2anews.it
Familia di Francesco Costabile è il film italiano scelto per essere selezionato agli Oscar 2026. Il regista: “Quando l’ho saputo pensavo fosse uno scherzo” - Il thriller di Costabile sulla violenza domestica scelto dall'Anica per rappresentare l'Italia agli Oscar. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
“Familia” di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar: «Racconta una tema universale, la violenza di genere. È una scelta coraggiosa» - Sarà "Familia" di Francesco Costabile a rappresentare l’Italia agli Oscar 2026 nella categoria dedicata al Miglior film internazionale. Da leggo.it