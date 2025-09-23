Orso avvistato a Roccamonfina Il Sindaco | Sarà la nuova mascotte della nostra città
Un orso, probabilmente della sottospecie marsicana, è stato avvistato a Roccamonfina, nel Casertano. La segnalazione è ora al vaglio dei Carabinieri Forestali che stanno monitorando l'area. Il Sindaco a Fanpage.it spiega che "è la seconda volta in un mese. Se dovesse essere confermata l'orso diventerà la nostra mascotte". 🔗 Leggi su Fanpage.it
