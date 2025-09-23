Orsini | Il Green Deal una grande cavolata

«Il Green Deal è la più grande cavolata che abbiamo potuto fare». Non ha usato mezzi termini il presidente di Confindustria Emanuele Orsini (in foto) che anzi, con estrema trasparenza ha sottolineato che «quando si fa impresa è necessario studiare prima l'impatto del prodotto. In Europa non è stato fatto lo studio di impatto di una misura che hanno pensato. Quindi ora dobbiamo andare a mettere a posto cose che sono già state fatte». Se questo non bastasse, di fronte all'attuale scenario economico globale, l'Europa deve decidere - con urgenza, ha sottolineato l'imprenditore - se mettere l'industria al centro e puntare alla competitività, oppure arrendersi alla deindustrializzazione del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

