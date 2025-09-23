Orrore ai giardini | cadavere fatto a pezzi e lasciato in un sacco della spazzatura

Perugiatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un macabro ritrovamento ha sconvolto il quartiere Casette e l'intera Spoleto a seguito della scoperta, nella serata di lunedì, di un sacco nero per l'immondizia, abbandonato in un'area verde tra i giardini pubblici di via Primo Maggio e il tracciato ferroviario, che conteneva i resti di un corpo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: orrore - giardini

Il mistero del cadavere a pezzi in un bosco del Frusinate: il ritrovamento e a chi potrebbe appartenere - Una vicenda ancora avvolta nel mistero quella legata al ritrovamento di un cadavere fatto a pezzo in un bosco del Frusinate, a Broccostella, fra i comuni di Sora e Posta Fibreno. Riporta fanpage.it

