L'Aquila - Giovane arrestato dalla polizia dopo l’ennesima aggressione domestica, la donna ha raccontato di abusi e minacce continue andati avanti per quattro anni. Una vicenda drammatica di violenza domestica si è consumata ad Avezzano, dove un 19enne è stato arrestato dopo aver colpito con un coltello da cucina la propria madre. L’episodio è avvenuto nella notte di domenica, al culmine di una lite che – secondo quanto riferito dalla vittima – rappresenta solo l’ultimo capitolo di un retaggio di maltrattamenti iniziati almeno quattro anni fa. La donna ha raccontato agli inquirenti di aver subito nel tempo percosse, minacce e insulti gravi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Orrore ad Avezzano: 19enne accoltella la madre dopo anni di violenze