Orrore a Spoleto giovane di 21 anni fatto a pezzi e lasciato in un sacco Aperta un' indagine per omicidio

Affaritaliani.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbero di un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, i resti trovati in un sacco nero trovato in un fossato vicino ai binari a Spoleto. Il giovane risultava scomparso da alcuni giorni da una comunità d'accoglienza. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

