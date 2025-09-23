Orrore a Spoleto | cadavere trovato in un sacco vicino a un’area giochi per bambini

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento in una zona residenziale. Un macabro ritrovamento ha scosso la città di Spoleto (Perugia): un cadavere chiuso in un sacco è stato individuato nella serata di ieri, 22 settembre, nei pressi di un’area giochi per bambini, in una zona circondata da diverse abitazioni. Il corpo era nascosto tra la vegetazione lungo una stradina che conduce alla ferrovia, in via Primo Maggio, non lontano dal centro cittadino. Gli elementi raccolti dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno repertato alcuni oggetti ritenuti rilevanti per le indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

