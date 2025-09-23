Orrore a Spoleto | 21enne ucciso smembrato e abbandonato in un sacco di plastica

Un macabro ritrovamento effettuato lungo la strada che conduce alla ferrovia ha fatto scattare l'allarme a Spoleto (Perugia), dove nella tarda serata di ieri, lunedì 22 settembre, sono stati raccolti i resti di un corpo smembrato, accuratamente riposti all'interno di un sacco di plastica. Si tratterebbe, stando a quanto riportato da Il Corriere dell'Umbria, delle spoglie di Bela Sagor, un giovane del Bangladesh di 21 anni che risultava scomparso da quattro giorni. Secondo le poche informazioni fatte circolare dagli inquirenti, tuttora impegnati nella ricerca di tracce in grado di consentir loro di risalire al responsabile, il sacco sarebbe stato abbandonato nelle immediate vicinanze di un'area giorni destinata ai bambini all'interno di un giardino pubblico sito lungo via primo Maggio, a breve distanza dal centro di Spoleto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Orrore a Spoleto: 21enne ucciso, smembrato e abbandonato in un sacco di plastica

