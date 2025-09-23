Orrore a Nocciano | 15 cani prigionieri nella sporcizia denunciato allevatore

Pescara - Carabinieri Forestali e Asl Pescara salvano quindici animali trovati in condizioni degradanti, tra escrementi e urine; un chihuahua rinvenuto senza vita. Quindici cani di piccola taglia sono stati messi in salvo a Nocciano, nel Pescarese, dopo essere stati trovati rinchiusi in un casolare trasformato in una prigione di sporcizia. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri Forestali di Alanno, con il supporto del Servizio sanità animale della Asl di Pescara, su segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma di Penne. Gli animali vivevano in condizioni definite “incompatibili con la loro natura”: pavimenti ricoperti di escrementi, segatura intrisa di urina e assenza di spazi adeguati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

