Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 23 settembre! La giornata di oggi porta un cambio di energia rispetto a ieri: il Sole entra in Bilancia e questo influisce su tutti i segni, portando maggiore desiderio di equilibrio, armonia e relazioni più autentiche. È il momento di osservare con attenzione le tue priorità, capire quali rapporti meritano di essere coltivati e quali situazioni invece stanno assorbendo troppa energia. Sul lavoro c’è chi deve accelerare i tempi e chi invece deve fermarsi a riflettere prima di prendere decisioni affrettate. L’amore torna protagonista, con emozioni più intense per chi ha il coraggio di aprire il cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 settembre: Sole in Bilancia, Ariete in equilibrio