Orogel la cella frigorifera del futuro | Così puntiamo sull’innovazione

Arpor, cooperativa con sede in Basilicata del Gruppo Orogel, ha appena inaugurato la cella refrigerata automatizzata più grande del Sud Italia. "Abbiamo messo in campo un grande sforzo di innovazione per la ristrutturazione e il potenziamento di questo stabilimento", sottolinea Valter Zino, direttore impianti e tecnologie del Gruppo. Orogel racconta così le ultime novità in materia di innovazione e logistica. Zino, ci racconti di più. "Abbiamo acquisito il sito ormai nel 2009: era in condizioni critiche. Per noi è stata un'azione, da un lato, estremamente impegnativa, ma dall'altro, visti i risultati raggiunti oggi, anche molto positiva".

