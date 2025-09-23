OriginOS 6 è pronta a sostituire Funtouch anche in Europa

L'idea di Vivo è rendere OriginOS 6 il sostituto di Funtouch OS sui dispositivi venduti al di fuori della Cina L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OriginOS 6 è pronta a sostituire Funtouch anche in Europa

In questa notizia si parla di: originos - pronta

Sony sarebbe pronta ad annunciare un nuovo evento PlayStation, atteso a breve, con possibili novità su titoli esclusivi e terze parti. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-showcase-of-play-imminente-evento-sony-settembre-827981.html?utm_medium= - facebook.com Vai su Facebook

OriginOS 6 è pronta a sostituire Funtouch anche in Europa - Il team di Vivo ha recentemente confermato che OriginOS 6 sarà presentato in Cina il 10 ottobre 2025 in occasione della Vivo Developer Conference e, stando alle indiscrezioni che si sono succedute ... Si legge su tuttoandroid.net