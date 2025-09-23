Organizzazioni terroristiche | cos' è la galassia Antifa finta nel mirino di Trump

L’amministrazione Trump ha deciso di classificare Antifa come organizzazione terroristica interna, accusandola di essere un movimento di ispirazione anarchica e radicale che punta a minare le istituzioni statunitensi. Secondo la Casa Bianca, il gruppo non solo promuove la sovversione del governo e delle forze dell’ordine, ma agisce attraverso una rete strutturata di violenze e intimidazioni: dalle rivolte urbane agli scontri armati con la polizia, fino agli attacchi contro agenti federali e alle campagne di doxing contro avversari politici. Viene inoltre sottolineata la capacità di Antifa di attrarre e radicalizzare giovani militanti, addestrandoli all’uso della violenza e coprendo con sistemi complessi le proprie fonti di finanziamento e catene di comando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

