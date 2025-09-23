Organizzazioni terroristiche | cos' è la galassia Antifa finta nel mirino di Trump

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione Trump ha deciso di classificare Antifa come organizzazione terroristica interna, accusandola di essere un movimento di ispirazione anarchica e radicale che punta a minare le istituzioni statunitensi. Secondo la Casa Bianca, il gruppo non solo promuove la sovversione del governo e delle forze dell’ordine, ma agisce attraverso una rete strutturata di violenze e intimidazioni: dalle rivolte urbane agli scontri armati con la polizia, fino agli attacchi contro agenti federali e alle campagne di doxing contro avversari politici. Viene inoltre sottolineata la capacità di Antifa di attrarre e radicalizzare giovani militanti, addestrandoli all’uso della violenza e coprendo con sistemi complessi le proprie fonti di finanziamento e catene di comando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

organizzazioni terroristiche cos 232 la galassia antifa finta nel mirino di trump

© Ilgiornale.it - "Organizzazioni terroristiche": cos'è la galassia Antifa finta nel mirino di Trump

In questa notizia si parla di: organizzazioni - terroristiche

Israele attacca Gaza City e Jabalia, ordine di evacuazione Idf: raid per “annientare nemici e organizzazioni terroristiche”

Trump designa il gruppo "Antifa" come una delle organizzazioni terroristiche principali

Trump designa gli “Antifa” come una delle principali organizzazioni terroristiche

Rubio: “Fratelli Musulmani &#232; organizzazione terroristica”/ USA come Egitto, Arabia ed Emirati: cosa succede - Stati Uniti verso la messa al bando dei Fratelli Musulmani: “sono un'organizzazione terroristica che sostiene Hamas”. Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Organizzazioni Terroristiche Cos 232