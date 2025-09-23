Organizzazione terroristica interna Fine dei giochi per Antifa | l' ordine esecutivo di Trump

Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva di una struttura organizzata e di una chiara leadership, come "organizzazione terroristica interna" affermando che "chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti". "Antifa è un'organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle autorità di polizia e del nostro sistema giuridico", si legge nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti e diffuso dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

