Organizzazione terroristica interna Fine dei giochi per Antifa | l' ordine esecutivo di Trump

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva di una struttura organizzata e di una chiara leadership, come "organizzazione terroristica interna" affermando che "chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti". "Antifa è un'organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle autorità di polizia e del nostro sistema giuridico", si legge nell'ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti e diffuso dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

organizzazione terroristica interna fine dei giochi per antifa l ordine esecutivo di trump

© Iltempo.it - “Organizzazione terroristica interna”. Fine dei giochi per Antifa: l'ordine esecutivo di Trump

In questa notizia si parla di: organizzazione - terroristica

La Banda Stern (Lehi): l'organizzazione terroristica israeliana che cambiò il corso della storia della Palestina

La decisione degli Usa: «Revocata la designazione di organizzazione terroristica ad Hayat Tahrir al Sham»

Gli USA revocano la designazione di Hayat Tahrir al-Sham come “organizzazione terroristica straniera”

Trump firma ordine esecutivo: “Antifa organizzazione terroristica interna”; Più impunità ai servizi segreti? Che cosa cambia con il decreto “Sicurezza”; Turchia: la fine del PKK? / Turchia / aree / Home.

organizzazione terroristica interna fineAntifa, Trump passa dalle parole ai fatti. “Organizzazione terroristica interna”, l'ordine esecutivo - Donald Trump, come aveva promesso, ha firmato l'annunciato ordine esecutivo che designa "Antifa", un movimento, un'ideologia priva ... Da msn.com

organizzazione terroristica interna fineUsa, Trump firma ordine per dichiarare Antifa organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha firmato lunedì un ordine esecutivo che designa Antifa, il movimento antifascista radicale internazionale, come ... Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Organizzazione Terroristica Interna Fine