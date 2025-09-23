Organizzatori responsabili Scontri Milano l' affondo di Piantedosi
Che dietro gli scontri durante la manifestazione di Milano per Gaza ci sia una regia complessiva "è da dimostrare, ma ci sono state sicuramente delle responsabilità in alcuni contesti, anche da parte degli organizzatori". Lo dice intervistato dal Tg5 il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "A Milano ad esempio - continua - ci sono cinquecento persone che si sono poi staccate dal corteo e hanno in qualche modo fatto quello che a cui abbiamo assistito tutti. Sono soggetti provenienti da ambienti ben individuati e credo che, come si è dimostrato a Roma, dove 50.000 persone hanno manifestato senza che avvenissero incidenti, gli organizzatori possono fare azioni di preventivo allontanamento isolamento di quelli che sono i fascinorosi e di violenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it
