Ordina la bevanda preferita di Kirk da Sturbucks e trova un insulto sul bicchiere | dipendente licenziato

Today.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La bevanda preferita dai razzisti". Una donna che vive a Middletown, in Ohio (Stati Uniti), ha trovato questa scritta sul suo bicchiere dopo aver ordinato da Starbucks la bevanda preferita da Charlie Kirk. Un messaggio d'odio che è costato il posto di lavoro al dipendente, che ha ammesso il. 🔗 Leggi su Today.it

