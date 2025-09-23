Ordina la bevanda preferita di Kirk da Sturbucks e trova un insulto sul bicchiere | dipendente licenziato
"La bevanda preferita dai razzisti". Una donna che vive a Middletown, in Ohio (Stati Uniti), ha trovato questa scritta sul suo bicchiere dopo aver ordinato da Starbucks la bevanda preferita da Charlie Kirk. Un messaggio d'odio che è costato il posto di lavoro al dipendente, che ha ammesso il. 🔗 Leggi su Today.it
