Orban Gatti Marocchino spiazza tutti e va controcorrente | Sono d’accordo sull’ammonizione i due stavano battagliando da un po’ per cui c’è un concorso di colpa!

Orban Gatti: l’ex bianconero Domenico Marocchino è andato controcorrente nel commentare l’episodio avvenuto durante Verona Juve. Le parole. Un’analisi controcorrente, una voce fuori dal coro. L’ex Juventus, Domenico Marocchino, ha commentato a Radio Bianconera il pareggio di Verona, offrendo una prospettiva originale sia sull’episodio arbitrale più discusso che sui limiti tattici mostrati dalla squadra. “Mancato rosso a Orban? Concorso di colpa”. Sulla gomitata di Orban a Gatti, che ha scatenato un putiferio, Marocchino va contro l’opinione comune. « Personalmente sono d’accordo sull’ammonizione, perché i due stavano battagliando da un po’, per cui c’è un concorso di colpa ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

