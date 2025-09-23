Orario Juventus Women Inter | quando si gioca il match di Serie A Women’s Cup Tutti i dettagli sulla semifinale delle bianconere

Orario Juventus Women Inter: quando si gioca il match di Serie A Women’s Cup, valido per la semifinale 202526. I dettagli. È tempo di Derby d’Italia, è tempo di una sfida da “dentro o fuori”. La Juventus Women si prepara ad affrontare l’ Inter nella semifinale della Serie A Women’s Cup. L’appuntamento è per domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. In palio, un posto per la finalissima. Una sfida che vale un trofeo. Per le bianconere di Massimiliano Canzi, la Coppa è un obiettivo dichiarato. Arrivare in fondo alla competizione è fondamentale per iniziare la stagione con il piede giusto e per aggiungere un altro trofeo in bacheca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

