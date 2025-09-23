Orari MotoGp Giappone 2025 | come seguire in tv il Gp I segreti del circuito di Motegi
Bologna, 23 settembre 2025 – Si tratta solo di capire quando. Marc Marquez ha praticamente vinto il titolo mondiale e, a sei weekend dalla fine, arriverà tra sabato e domenica a Motegi il primo match point. Sono 182 i punti di vantaggio di Marc sul fratello Alex (512 a 330) e per vincerlo matematicamente a Motegi il numero 93 dovrà uscire con almeno 185 punti di vantaggio. Fattibile, in sintesi, guadagnare 3 punti sul fratello tra Sprint Race e gara lunga. In ogni caso, Giappone o no, il mondiale è già stato deciso con largo anticipo e non è mai stato in discussione se non nei primi 5-6 gran premi quando Marquez ci ha messo un paio di errori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MotoGP GRAN PREMIO DEL GIAPPONE – ORARI IN TV Venerdì 26 settembre • 02:00-02:35 ? Moto3 FP1 • 02:50-03:30 ? Moto2 FP1 • 03:45-04:30 ? MotoGP FP1 • 06:15-06:50 ? Moto3 Pre-Qualifiche • 07:05-07:45 ? Moto2 Pre-Qualifiche • 08:00-09:0
