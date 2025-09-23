Oracle Clay Magouyrk e Mike Sicilia promossi al ruolo di co-Ceo

Oracle rivoluziona la sua dirigenza, consolidando ancor di più il suo impegno nella corsa all'IA. In una mossa a sorpresa, l'azienda di Larry Ellison ha promosso Clay Magouryk e Mike Sicilia, due veterani e responsabili dello sviluppo del cloud computing, al ruolo di co-Ceo. Subentrano così a Safra Catz, alla guida del gigante tecnologico dal 2014, che invece assume l'incarico di vicepresidente esecutiva del consiglio di amministrazione. «La tecnologia e il business di Oracle non sono mai stati così forti», ha dichiarato in una nota. «Il nostro sorprendente tasso di crescita indica un futuro più prospero».

