oracle clay magouyrk e mike sicilia promossi al ruolo di co ceo

Oracle rivoluziona la sua dirigenza, consolidando ancor di più il suo impegno nella corsa all’IA. In una mossa a sorpresa, l’azienda di Larry Ellison ha promosso Clay Magouryk e Mike Sicilia, due veterani e responsabili dello sviluppo del cloud computing, al ruolo di co-Ceo. Subentrano così a Safra Catz, alla guida del gigante tecnologico dal 2014, che invece assume l’incarico di vicepresidente esecutiva del consiglio di amministrazione. «La tecnologia e il business di Oracle non sono mai stati così forti», ha dichiarato in una nota. «Il nostro sorprendente tasso di crescita indica un futuro più prospero». 🔗 Leggi su Lettera43.it

