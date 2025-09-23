Ora è ufficiale | sarà lo studio d’architettura britannico Foster & Partners a costruire il nuovo Meazza se il Consiglio comunale darà l’ok

Milano, 23 settembre 2025 – Il nome circolava già da mesi. Oggi è arrivata l’ufficialità. Sarà il prestigioso studio d’architettura britannico Foster & Partners a realizzare il nuovo stadio di San Siro se l’operazione di cessione dell’impianto sportivo andrà in porto. La comunicazione del conferimento del progetto a uno dei più importanti studi del mondo è arrivata questo pomeriggio 23 settembre. L'accordo sarà ovviamente operativo solo in caso di approvazione della delibera del Consiglio comunale per la vendita della "Grande Funzione Urbana San Siro”, passaggio necessario per avviare il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

