Ora è ufficiale | sarà lo studio d’architettura britannico Foster & Partners a costruire il nuovo Meazza se il Consiglio comunale darà l’ok

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 settembre 2025 –  Il nome circolava già da mesi. Oggi è arrivata l’ufficialità. Sarà il prestigioso studio d’architettura britannico Foster & Partners a realizzare il nuovo stadio di San Siro se l’operazione di cessione dell’impianto sportivo andrà in porto. La comunicazione del conferimento del progetto a uno dei più importanti studi del mondo è arrivata questo pomeriggio 23 settembre. L'accordo sarà ovviamente operativo solo in caso di approvazione della delibera del Consiglio comunale per la vendita della "Grande Funzione Urbana San Siro”, passaggio necessario per avviare il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ora 232 ufficiale sar224 lo studio d8217architettura britannico foster amp partners a costruire il nuovo meazza se il consiglio comunale dar224 l8217ok

© Ilgiorno.it - Ora è ufficiale: sarà lo studio d’architettura britannico Foster & Partners a costruire il nuovo Meazza se il Consiglio comunale darà l’ok

In questa notizia si parla di: ufficiale - studio

Affari Tuoi, il promo ufficiale: Stefano De Martino tra studio nuovo e omaggio a Totò

Cerca Video su questo argomento: 232 Ufficiale Sar224 Studio