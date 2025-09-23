Ora di religione nella Tuscia pochissimi studenti adottano il libro per l’attività alternativa
Sempre più classi in Italia adottano il libro di testo per l’attività alternativa. Bambine e bambini stanno tornando a scuola e l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (Uaar) ha di nuovo verificato la diffusione dei libri per il programma dell’attività alternativa, analizzando i dati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: religione - tuscia
Un pomeriggio all'Archivio di Stato di Siena tra storia, musica, religione e archivistica. Un excursus storico archivistico sulla lirica religiosa in lingua volgare, seguito da un concerto di musica medievale. Un evento da non perdere. GIOVEDI' 18 SETTEMBRE O - facebook.com Vai su Facebook
Ora di religione, nella Tuscia pochissimi studenti adottano il libro per l’attività alternativa.
In calo studenti ora religione - L'ultimo Annuario delServizio Nazionale della Cei per l'Insegnamento della ReligioneCattolica, ... Si legge su ilsecoloxix.it