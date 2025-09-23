Oppo Reno14 | l’AI rivoluziona la fotografia mobile
(Adnkronos) – Nel cuore di Roma, Oppo ha presentato una nuova era per la fotografia mobile. Il workshop “Face to Frame” ha celebrato l’unione tra la tradizione del ritratto e la tecnologia all’avanguardia del nuovo smartphone Reno14, dimostrando come la creatività artistica possa trovare nel dispositivo un potente alleato. L’iniziativa ha visto il confronto tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: oppo - reno14
Ecco i possibili prezzi in euro degli OPPO Reno14; proseguono i teaser per i Realme 15
Un leak svela design, caratteristiche e prezzo di OPPO Reno14 FS 5G
La serie OPPO Reno14 arriva in Europa composta da tre modelli, tra IA e design
OPPO Reno 14 ha una data di presentazione #OPPOReno14 https://gizchina.it/2025/05/oppo-reno-14-pro-data-presentazione-uscita/ - facebook.com Vai su Facebook
Il tour esclusivo di Oppo Reno14 sui rooftop ha trasformato Milano, Napoli e Roma in un palcoscenico di luci, tecnologia e socialità - X Vai su X
Oppo Reno14: l'AI rivoluziona la fotografia mobile - La CMO Jessica Huang racconta ad Adnkronos Tech&Games la strategia per unire tecnologia e cultura in Italia ... Scrive msn.com
Sottile, leggero e dall'autonomia WOW: OPPO Reno14 F conquista con stile e sostanza - Il device monta processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, display AMOLED da 6,57 pollici a 120Hz, tripla foto ... Da hwupgrade.it