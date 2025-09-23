Oppo Reno14 | l’AI rivoluziona la fotografia mobile

(Adnkronos) – Nel cuore di Roma, Oppo ha presentato una nuova era per la fotografia mobile. Il workshop “Face to Frame” ha celebrato l’unione tra la tradizione del ritratto e la tecnologia all’avanguardia del nuovo smartphone Reno14, dimostrando come la creatività artistica possa trovare nel dispositivo un potente alleato. L’iniziativa ha visto il confronto tra . 🔗 Leggi su Ildifforme.it