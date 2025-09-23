Operazione UNCLE spiegazione del finale | chi fa il doppio gioco?

Il film diretto da Guy Ritchie, tratto dall’omonima serie televisiva degli anni Sessanta, si chiude con una serie di colpi di scena che ribaltano le aspettative iniziali. Operazione U.N.C.L.E. segue le avventure di Napoleon Solo ( Henry Cavill ), agente della CIA, e Illya Kuryakin ( Armie Hammer ), agente del KGB, costretti a collaborare in una missione congiunta in piena Guerra Fredda. L’obiettivo è trovare il dottor Udo Teller e impedire che le sue scoperte vengano sfruttate dai Vinciguerras, una potente famiglia italiana decisa a vendere una testata nucleare a gruppi neo-fascisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it