Operazione Res Tauro le congratulazioni e il plauso per l' operazione contro la ' ndrangheta

Reggiotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, si è congratulata con le forze dell'ordine per l'operazione Res Tauro che ha colpito la cosca 'ndranghetista dei Piromalli. "Un ringraziamento e plauso - ha scritto Colosimo su X - al Ros dei carabinieri, alla Dda e alla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

