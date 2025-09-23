Operazione Pit stop stanata banda di ladri | arresti anche a Napoli

La polizia di Pistoia, nell'ambito dell'operazione “Pit Stop”, lo scorso 16 settembre ha tratto in arresto una banda specializzata in furti aggravati e ricettazione. Gli indagati sono quattro persone, residenti nelle province di Pistoia e Napoli, con precedenti specifici per reati contro il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: stop - stanata

