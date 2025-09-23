Operazione in diretta Equipe dell’Opa in azione in collegamento mondiale
Un altro intervento che ha del prodigioso per gli specialisti d’eccellenza della Fondazione Monasterio. Si tratta di un’ operazione al cuore che è stata eseguita negli Stati Uniti, in diretta mondiale e senza intaccare il torace del paziente, a opera del dottor Giacomo Bianchi, dell’equipe di cardiochirurgia dell’Opa diretta dal dottor Marco Solinas. L’intervento al cuore, in diretta mondiale, è avvenuto nel corso di un importante congresso internazionale a Cincinnati. L’operazione, su un paziente di 42 anni con una valvola mitralica molto danneggiata, è stata eseguita con una tecnica mini invasiva all’avanguardia: una piccola incisione di due centimetri e l’uso di un endoscopio 3D, senza aprire il torace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
