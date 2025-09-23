Un altro intervento che ha del prodigioso per gli specialisti d’eccellenza della Fondazione Monasterio. Si tratta di un’ operazione al cuore che è stata eseguita negli Stati Uniti, in diretta mondiale e senza intaccare il torace del paziente, a opera del dottor Giacomo Bianchi, dell’equipe di cardiochirurgia dell’Opa diretta dal dottor Marco Solinas. L’intervento al cuore, in diretta mondiale, è avvenuto nel corso di un importante congresso internazionale a Cincinnati. L’operazione, su un paziente di 42 anni con una valvola mitralica molto danneggiata, è stata eseguita con una tecnica mini invasiva all’avanguardia: una piccola incisione di due centimetri e l’uso di un endoscopio 3D, senza aprire il torace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione in diretta. Equipe dell’Opa in azione in collegamento mondiale