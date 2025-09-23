Operazione della DIA a Sora trasferiti numerosi beni sequestrati

Nelle ultime ore, a Sora, è scattata un’operazione riservata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, in collaborazione con i Carabinieri, per il trasferimento in località segreta di alcuni beni sequestrati nei mesi scorsi a carico di imprenditori residenti in città.Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: sora - trasferiti

Seconda consecutiva al Bianchelli Ecco il Sora (domenica, ore 15.00) ? Davide Balleello: “Daremo tutto” ? Ufficio stampa by MMag Comunicazione - facebook.com Vai su Facebook

Operazione della DIA a Sora, trasferiti numerosi beni sequestrati; CRONACA – Spaccio internazionale di droga, Operazione “URA” della DIA: arresti in Albania e in Italia, coinvolto anche Frosinone.

Armato di una roncola semina il panico tra i clienti di un market a Sora - Momenti di tensione in un supermercato della città di Sora, dove si è verificato un episodio che ha destato grande preoccupazione tra clienti e passanti. Riporta ilmessaggero.it