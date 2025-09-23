Operatore ecologico e spacciatore in manette 38enne incensurato
A Grumo Nevano i carabinieri hanno arrestato un 38enne incensurato del posto per detenzione di droga a fini di spaccio.L’uomo, un operatore ecologico in servizio al comune di Giugliano, è stato fermato durante un’operazione antidroga. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 78 grammi di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
