Operatore ecologico arrestato per spaccio | in casa aveva cocaina e 38mila euro

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni, operatore ecologico nel Comune di Giugliano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio a Grumo Nevano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

