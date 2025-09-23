Operatore ecologico arrestato per spaccio | in casa aveva cocaina e 38mila euro

Un uomo di 38 anni, operatore ecologico nel Comune di Giugliano, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio a Grumo Nevano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: operatore - ecologico

Incidente sul lavoro, operatore ecologico travolto e ucciso da una moto

Luigi Bisceglia, un colpo di pistola in faccia all'operatore ecologico: l'agguato nella notte

Operatore ecologico ferito al volto da un colpo di pistola a Monte Sant’Angelo

? Schiacciato contro un muro dal camion dei rifiuti. È morto così un operatore ecologico a Frascati, vicino a Roma. L’incidente davanti alla casa del fratello. Dal Tgr Lazio #IoSeguoTgr - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, doppia aggressione a lavoratori: operatore ecologico ferito con una mazza, vigilante colpito in Pronto soccorso - X Vai su X

Operatore ecologico arrestato per spaccio: in casa aveva cocaina e 38mila euro; Grumo Nevano : Arrestato operatore ecologico per spaccio di droga; Operatore ecologico e spacciatore, in manette 38enne incensurato.

Operatrici ecologiche aggredite nei pressi di un noto supermercato: arrestato un ragazzo - Questa mattina due operatrici ecologiche sono state aggredite nella zona collinare di Napoli, nei pressi di un noto supermercato, da un giovane. Lo riporta napolitoday.it

Napoli, due operatrici ecologiche aggredite davanti a un supermercato: arrestato un giovane - Momenti di tensione ieri mattina nella collinare di Napoli, dove due operatrici ecologiche sono state aggredite da un giovane che abitualmente staziona all' ingresso di un ... msn.com scrive