Operaio muore schiacciato nel Chietino

12.56 Un uomo di 52 anni è morto sul lavoro mentre era in turno di notte in una ditta di Torino di Sangro (Chieti) che tratta componenti di plastica.L'operaio trasportava, con un muletto, una balla di iuta del peso di una tonnellata. Il sacco lo avrebbe travolto e schiacciato Soccorso dal 118, ma non vi è stato nulla da fare. La morte per "trauma che gli ha impedito la respirazione". L'operaio era residente a Vasto,in provincia di Chieti. Accertamenti in corso per ricostruire esattamente la dinamica e le cause dell'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it