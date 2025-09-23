Operaio morto durante il turno di notte il cordoglio del presidente della Provincia Menna | Una ferita per tutti noi
“Ho appreso con profonda tristezza del tragico incidente sul lavoro avvenuto la scorsa notte a Torino di Sangro, che è costato la vita a un lavoratore. A nome dell’intera comunità provinciale esprimo il più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia colpita da questo dolore immenso”. Sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
