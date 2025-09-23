Operaio di 52 anni viene schiacciato da un sacco di una tonnellata e muore

Un operaio di 52 anni è morto nelle vicinanze di Torino di Sangro (Chieti) dopo essere stato schiacciato da una balla di iuta che conteneva una tonnellata di polimeri. Per l'uomo i soccorsi sono stati inutili, è morto sul colpo.Cosa è successoL'allarme è scattato intorno all'una di notte di. 🔗 Leggi su Today.it

