OpenAI e Nvidia cosa prevede il mega-accordo da 100 miliardi

La due società hanno annunciato una nuova partnership, che prevede un ingente investimento da parte del chipmaker e un'ulteriore espansione dei data center della startup. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - OpenAI e Nvidia, cosa prevede il mega-accordo da 100 miliardi

In questa notizia si parla di: openai - nvidia

NVIDIA e OpenAI rilasciano i nuovi modelli AI per tutti con potenza da record

OpenAI e Nvidia pronte a investire in data center nel Regno Unito

Nvidia annuncia partnership strategica da 100 miliardi di dollari con OpenAi

Nvidia investirà fino a 100 miliardi di dollari per entrare in OpenAi - X Vai su X

#Trump arriva a Londra con Jensen Huang (CEO di #Nvidia), Sam Altman (CEO di #OpenAI) e Stephen Schwarzman (CEO di #Blackstone) ? un nuovo patto USA-GB per affermare la supremazia americana nell’#AI, nella #quantistica e nello #Spazio ?c - facebook.com Vai su Facebook

Cosa prevede il mega-accordo da 100 miliardi tra OpenAI e Nvidia; L’accordo di Nvidia con OpenAI e il lunedì d’oro dei titoli tecnologici; Nvidia investe in OpenAi e accontenta (di nuovo) Trump.

NVIDIA punta 100 miliardi sull'AI di OpenAI: cosa c'è nel mega-accordo sui datacenter - OpenAI e NVIDIA hanno annunciato una partnership strategica che prevede la costruzione di datacenter per almeno 10 gigawatt di potenza, pari a milioni di GPU. Lo riporta hwupgrade.it

NVIDIA investe 100 miliardi in OpenAI - Partnership storica tra OpenAI e NVIDIA con investimenti fino a 100 miliardi di dollari per la superintelligenza ... Da mrw.it