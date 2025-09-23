Open day alla Casa della comunità | una giornata di consulenze gratuite

Sabato 27 settembre la Casa della Comunità di Lido Adriano si apre alla popolazione con un open day, dalle ore 9 alle ore 18. L’evento si svilupperà all’interno della Casa della Comunità e nell’area parcheggio antistante il Centro Commerciale Augusto, offrendo opportunità e iniziative per tutti i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

