Onu | sospendete Israele dalle gare di Fifa e Uefa per la crisi di Gaza

In una dichiarazione resa pubblica oggi, un gruppo di esperti legati al Consiglio per i Diritti Umani dell'Onu ha chiesto che Israele venga estromesso dalle competizioni gestite da Fifa e Uefa, additando lo sport come arena che non può rimanere neutrale di fronte al conflitto che infiamma Gaza. Pressioni senza precedenti su Fifa e Uefa .

