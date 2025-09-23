ONU si discute sul riconoscimento della Palestina

All’Assemblea Generale dell’ONU, al centro delle discussioni il riconoscimento della Palestina. Il Segretario Guterres: quella dei due stati è l’unica risposta per la pace. Trump: Hamas liberi gli ostaggi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

