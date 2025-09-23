ONU si discute sul riconoscimento della Palestina
All’Assemblea Generale dell’ONU, al centro delle discussioni il riconoscimento della Palestina. Il Segretario Guterres: quella dei due stati è l’unica risposta per la pace. Trump: Hamas liberi gli ostaggi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: discute - riconoscimento
Il paese di 4 mila abitanti in provincia di Como che discute il riconoscimento di Israele in consiglio
#Tg2000 - #ONU, si discute sul #riconoscimento della #Palestina #23settembre #Tv2000 #Israele #MedioOriente #Gaza #Hamas #Trump #Netanyahu #Guterres @tg2000it - X Vai su X
VD. . Il governo britannico ha annunciato ufficialmente il riconoscimento dello Stato di Palestina. La decisione è stata comunicata domenica dal primo ministro laburista Keir Starmer, che ha rivolto critiche severe a Israele, definendo «intollerabili» le condizioni - facebook.com Vai su Facebook
Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas; Il riconoscimento dello Stato di Palestina anima l’Assemblea delle Nazioni Unite; Riconoscere la Palestina, ecco cosa significa.
Il discorso di Macron sul riconoscimento dello stato di Palestina alle Nazioni Unite - Macron ha riconosciuto la Palestina nella prima giornata dell'Assemblea generale. wired.it scrive
Meloni ora apre al riconoscimento della Palestina: “Ma a 2 condizioni. Pressione va fatta su Hamas non su Israele” - La premier annuncia una mozione per riconoscere lo Stato palestinese, subordinata alla liberazione degli ostaggi e all'esclusione di Hamas ... Come scrive ilfattoquotidiano.it