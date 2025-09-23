Onu Salvini | riconoscere ora Palestina è folle un favore a terroristi
Pesaro, 23 set. (askanews) – “Penso se è proprio la priorità dei marchigiani, dei pensionati, non la salute, non le liste d’attesa su cui stiamo lavorando, ma il riconoscimento di uno Stato inesistente. Dove comincia, dove finisce la Palestina? Chi la governa? Hamas? Ecco, riconoscere oggi lo Stato di Palestina è un favore ai terroristi islamici. Diciamo che non penso che il riconoscimento di Hamas sia la priorità per i marchigiani” ed è “folle” farlo adesso. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a una iniziativa elettorale a Pesaro a sostegno di Francesco Acquaroli e commentando le parole di Matteo Ricci a proposito del riconoscimento dello stato di Palestina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
