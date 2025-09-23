Onu oggi la sessione generale dell' Assemblea Atteso l' intervento di Trump
L'Assemblea delle Nazioni Unite entra nel vivo, nel secondo giorno del raduno dei leader al Palazzo di Vetro di New York. La premier Meloni è arrivata alla sede dell'Onu e il suo intervento è previsto per domani. Al centro del dibattito, le crisi che il mondo sta affrontando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Assemblea Generale dell'Onu: gli interventi di Lula, Trump, Erdogan - in diretta da New York; Al Palazzo di Vetro gli 80 anni dell’Onu con la Palestina in prima pagina.
Onu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Segnala ilgiornale.it
Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Secondo ilmattino.it