Onu oggi la sessione generale dell' Assemblea Atteso l' intervento di Trump

Ilgiornale.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Assemblea delle Nazioni Unite entra nel vivo, nel secondo giorno del raduno dei leader al Palazzo di Vetro di New York. La premier Meloni è arrivata alla sede dell'Onu e il suo intervento è previsto per domani. Al centro del dibattito, le crisi che il mondo sta affrontando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

onu oggi la sessione generale dell assemblea atteso l intervento di trump

© Ilgiornale.it - Onu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump

In questa notizia si parla di: oggi - sessione

Allenamento Lecce, come sta Camarda dopo la sessione di oggi? Le ultime

Qualifiche F1 oggi: pole di Verstappen a Baku davanti a Sainz. Sessione folle, disastro Ferrari

Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Assemblea Generale dell'Onu: gli interventi di Lula, Trump, Erdogan - in diretta da New York; Al Palazzo di Vetro gli 80 anni dell’Onu con la Palestina in prima pagina.

onu oggi sessione generaleOnu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Segnala ilgiornale.it

onu oggi sessione generaleOnu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Oggi Sessione Generale