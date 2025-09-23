Onu Meloni | Condiviso molte cose di discorso Trump ma Ue non ambigua su Ucraina

La premier Giorgia Meloni ha parlato con la stampa italiana a margine dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu. La premier ha toccato diversi temi, commentando tra le altre cose il discorso di Donald Trump: “ Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump in questo intervento. Ho Condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sui green ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che, e ne farò qualcuno anche nel mio intervento, gli organismi multilaterali per lavorare bene, per recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, chiaramente devono sapere anche rivedere quello che non funziona”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

