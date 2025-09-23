Onu Meloni | condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 23 set. (askanews) - "Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump nel suo intervento, ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sui Green Deal, ho condiviso anche alcuni passaggi, e ne farò qualcuno anche nel mio intervento, sul fatto che gli organismi multilaterali per lavorare bene, per recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, devono rivedere quello che non funziona". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. "Poi noi sappiamo - ha aggiunto - che qui ad esempio c'è tutto il tema della riforma delle Nazioni Unite, ma non solamente, c'è un dato oggettivamente di assenza a volte delle capacità di incidere e in questo scenario diventa un problema maggiore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

onu meloni condivido molte cose dette da trump su migranti e clima

© Quotidiano.net - Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima

In questa notizia si parla di: meloni - condivido

Meloni all’Onu: “Condivido Trump sul clima e sugli organismi internazionali”

Meloni: 'Mozione condizionata per riconoscere la Palestina'; Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima; Meloni alle Nazioni Unite: «Bene Trump sui migranti e Green Deal».

onu meloni condivido molteOnu, Meloni: condivido molte delle cose dette da Trump - "Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump nel suo intervento, ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho ... Segnala ildiariodellavoro.it

Onu, Meloni: "Mozione per riconoscere Palestina con ostaggi liberi e Hamas fuori da Gaza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Onu, Meloni: 'Mozione per riconoscere Palestina con ostaggi liberi e Hamas fuori da Gaza' ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Meloni Condivido Molte