Onu Meloni ancora all’inseguimento di Trump | dal clima alla Palestina la premier asseconda il presidente Usa

Niente di nuovo. Ancora una volta l’obiettivo di Giorgia Meloni è uno solo: inseguire Donald Trump. Anche dopo il discorso -show del presidente Usa all’Assemblea generale dell’Onu. A margine dei lavori, Meloni afferma di aver condiviso molte delle cose dette da Trump, dal clima alla questione palestinese. La presidente del Consiglio annuncia anche che la maggioranza in Italia presenterà una mozione per il riconoscimento dello Stato palestinese, ma solo a due condizioni: la liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da Gaza. Meloni insegue Trump: dal clima alla Palestina. Meloni sottolinea di nuovo la sua posizione sulla Palestina: “Continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema, non produca risultati tangibili, concreti per i palestinesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Onu, Meloni ancora all’inseguimento di Trump: dal clima alla Palestina, la premier asseconda il presidente Usa

